Camping Ponderosa in Ulicoten gaat nu 45 kinderen op de vlucht opvangen

De gemeente Baarle-Nassau krijgt er in de komende weken tijdelijk 45 jonge inwoners bij. Het gaat om kinderen op de vlucht in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Gedurende ruim 7 weken krijgen zij een thuis op recreatiepark Ponderosa in Ulicoten.

Begeleiding

Stichting Nidos, de wettelijk vertegenwoordiger, heeft het voogdijschap over de kinderen. Jeugdzorgorganisatie Sterk Huis zorgt dag en nacht voor de begeleiding van de kinderen, zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en buiten schooltijd een dagbesteding hebben.

Burgemeester Marjon De Hoon-Veelenturf: ,,Alle kinderen op deze wereld verdienen een veilige omgeving en de mogelijkheid om naar school te gaan. We staan in ons land voor een grote opgave ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk. Met de tijdelijke opvang van deze kinderen bieden we de kinderen dat wat ze nu nodig hebben. De ervaringen met de tijdelijke opvang van vluchtelingen op de Ponderosa eerder dit jaar, laat zien dat we in staat zijn om mensen op de vlucht te helpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met het begeleidingsteam de kinderen een goed verblijf kunnen bieden.”

Oekraïne

In mei dit jaar vonden 11 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk onderdak in het recreatiepark. Deze mensen zijn inmiddels overgeplaatst naar vakantiepark de Flaasbloem in Chaam. De kinderen die nu naar Ulicoten komen, zijn vooral afkomstig uit Syrië.

De gemeente laat weten dat het om ‘een kwetsbare groep kinderen’ gaat, ‘die zonder ouders in Nederland arriveren, in een voor hen nieuwe en onbekende omgeving, vaak na ingrijpende ervaringen in hun thuisland en tijdens hun reis.’

Niet verantwoord

De kinderen komen voor driekwart uit Syrië, het overige kwart heeft verschillende nationaliteiten. Alle kinderen zijn nog maar kort in Nederland. ,,De situatie in Ter Apel is nog altijd niet verantwoord voor kinderen. Nidos zal daarom goede opvang voor hen verzorgen. Jeugdzorgorganisatie Sterk Huis begeleidt de kinderen 24 uur per dag, 7 dagen per week en draagt zorg voor de kinderen. Overdag gaan de kinderen naar school in Breda. Op recreatiepark Ponderosa zijn voor de kinderen chalets ingericht om de komende weken in te wonen en om samen te komen", zo meldt de gemeentewoordvoerder.

Burgemeester De Hoon-Veelenturf gaf eerder al aan dat de opvang van de Oekraïners bij Ponderosa goed was verlopen mede dankzij de inzet van vrijwilligers en medewerkers van de gemeente en het vakantiepark.