Buurman Bredase pillenfabriek: ‘Slaap al half jaar met honkbalknuppel naast mijn bed’

met video Verdachte (22) van steekpar­tij bij voetbal­veld­je in Breda meldt zich bij de politie

BREDA - Bij een steekpartij in Breda is vrijdagavond een 29-jarige man gewond geraakt. Dat gebeurde kort voor 22.00 uur bij een voetbalveldje aan de Kesterenlaan. Een 22-jarige man uit Breda heeft zich later bij de politie gemeld en is aangehouden.