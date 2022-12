Burgemeester Paul Depla over geweld bij NAC: teugels aanhalen

Zus doodgere­den Annie (75) spreekt in Pools verdachte toe: ‘Waarom heb je nooit spijt betuigd?’

BREDA – Een zonnige septemberdag in 2021 eindigt in een drama als de 75-jarige Annie Trouw op haar fiets de Westerparklaan in Breda wil oversteken. Ze wordt geschept door een bestelbus, bestuurd door de Poolse arbeidsmigrant Daniel M. (33). Annie heeft geen schijn van kans en overlijdt.

30 november