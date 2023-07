Buren winnen rechtszaak tegen Etten-Leur, maar schieten er niets mee op

Snel en goedkoop je huis laten taxeren: ‘Desktop­taxa­ties zijn betrouw­baar gebleken’

Om een hypotheek te krijgen, heb je een taxatie nodig, maar deze hoeft niet meer zoveel te kosten. De desktoptaxatie wint aan terrein en scheelt je flink in de kosten. Hoe betrouwbaar is een taxatie die je honderden euro’s bespaart? Vier vragen en antwoorden over deze manier van taxeren.