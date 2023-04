Broedende duif blijft zitten bij kap historische kastanjes Baronielaan: ‘Heftig om te zien’

Te negatief, te dwingend: ‘tegenpres­ta­tie’ mag in Breda geen ‘tegenpres­ta­tie’ meer heten

BREDA - Sportclubs in Breda die kampen met een tekort aan vrijwilligers worden gewezen op de hulp die ze kunnen krijgen van mensen in de bijstand die een ‘tegenprestatie’ moeten leveren. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het woord ‘tegenprestatie’ kan worden vervangen door een begrip dat minder negatieve gevoelens oproept.