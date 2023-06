BRIEVEN / Pensioenwet is een drama, politie is zwakke organisatie geworden, minder insecten = minder voedsel

MET VIDEO Stripteke­naar Danker Jan Oreel brengt WOII tot leven: ‘Ik kan eindeloos zoeken naar documenta­tie om te zorgen dat de details kloppen’

Tekenaar Danker Jan Oreel (61) is trots op twee gloednieuwe stripboeken, al kostte het hem twee jaar strijd om ze te maken. ,,Ik had de euvele moed aan twee boeken tegelijk te werken en had veel fysieke pech. Dit heeft heel veel van me gevraagd.”