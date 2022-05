Bredase wethouder op het matje na ‘bizarre uitspraken’ over beperken inspraak: ‘Dit zegt nogal wat’

Karkooi: een splinter­nieuw museum dat doet verlangen naar het boerenle­ven van weleer

RIJSBERGEN - Terwijl in Rijsbergen achter in het splinternieuwe Boerendag museum Karkooi nog flink wordt geklust, wrijft Jac Mouws even over een oude, houten wagen. ,,Een hondenkar”, bukt hij en wijst: ,,De honden liepen hier onder.”

11 mei