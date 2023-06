Bredase weekendtips: 5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in onze stad

indebuurt.nlYes! Het is weer bijna weekend, tijd om even niet aan werk te denken en volop te genieten van je vrije dagen. We zetten wat leuke activiteiten voor je op een rijtje!

Introductiedag Tennis Haagse Beemden

Ben je geinterreseerd in Tennis en wil je het een keer proberen? Kom dan op zondag 4 juni langs bij Tennisvereniging Haagse Beemden (TVHB). Zij organiseren een gratis introdag om het tennissen in de wijk te stimuleren. Je bent van 11:00 uur ’s ochtends tot 16:00 uur s’ middags van harte welkom. En heb je nog enthousiaste vrienden, familieleden of buren? Neem ze dan gerust mee. Wil je komen? stuur dan een mailtje naar info@tv-haagsebeemden.nl

LoveLiferun

Wat is er nu gaver dan op 4 juni 2023, op Cancer Survivors Day, het leven na een kankerdiagnose te vieren met de LoveLife run Breda?? LoveLife run is namelijk niet zomaar een hardloopevent! Stoere (ex-)kankerpatiënten zoeken hun grens op door samen met hun naasten en behandelaars op zondag 4 juni 5 of 10 kilometer te gaan hardlopen. Wil jij meedoen? Aanmelden kan hier.

The Underground Soul Train

Het grootste en gezelligste Funk, Soul, Disco, Groove, Motown en Brass event van Breda en omstreken is terug! Zaterdag 03 juni 2023 staat MEZZ weer in het teken van The Underground Soul Train. Met liveoptredens wordt het gegarandeerd een feestje. Houd jij van Soul? Bestel hier je kaartjes voor het evenement, dat om 20.30 uur begint.

Reggae in de Mezz

It’s time to Reggae! In de Mezz. Op 3 Juni treedt Miriam Simone in MEZZ op samen met The Tuff Sound Band. Ze zal nummers van haar laatste album “Amsterdam Revival”, ten gehore brengen. Een heerlijke roots reggae plaat waarop ze o.a. samenwerkt met Jamaicaanse sterren als Capleton en Sizzla Kalonji. Kaartjes voor het evenement haal je hier.

Blind Walls Wandeltour

Wandel met een gids van de Blind Walls Gallery langs een aantal muurschilderingen in Breda.Tijdens deze wandeltour ontdek je een schildering geïnspireerd op de heilige Sint Catharina, loop je door een muurschildering die de trouwste vriend van de mens eert en leer je over ‘De verdwenen werken van Vincent van Gogh’. De tocht op zaterdag 3 juni begint om 15.30 uur.

