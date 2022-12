Bredase voetbalclub SAB rouwt om verongelukte speler: ‘Dit hakt er enorm in bij de club’

Vijgensala­de in plaats van pizza: de trend van gezond fastfood zet door in Breda

BREDA/MADE - Een salade met vijgen, rode linzensoep of een wrap met jackfruit. Wie in Breda geen zin heeft om te koken, kan al lang meer dan alleen pizza’s of burgers bestellen. Twee nieuwe zaken gaan zelfs helemaal voor ‘healthy fastfood’.

