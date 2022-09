Bredase theatermaker legt Indische familietrauma’s bloot

,,Elk deel van Nina Bobo vertelt een Indisch familie-epos vanuit een ander perspectief”, legt de regisseur uit. ,,Deel één werd verteld vanuit een Indisch standpunt. Het verhaal van mijn oma toont hoe dat doorwerkte op haar kleinkinderen. Deel twee, Nina Bobo: Joop, laat het Nederlandse perspectief zien. Dat is het verhaal van opa Joop. Later volgt nog het Indonesische perspectief, met hoe de Indische lijn van mijn overgrootmoeder is begonnen.”

Quote De Indische trauma's blijven doorwerken over generaties Koen Verheijden

De reeks toont volgens Verheijden aan hoe trauma’s uit het verleden kunnen doorwerken in het heden. ,,Mijn opa was Nederlander, oma was Indisch. In 1937 vertrok hij als KNIL-militair naar Nederlands-Indië, in 1953 kwam hij, na de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië, terug naar Nederland. Hij kwam in Breda terecht, een garnizoensstad, waar hij nog bij de KMA werkte.”

De vraag die zich aandiende was hoe je in Nederland moet reageren op het feit dat je opa in een krijgsgevangenkamp had gezeten. ,,Dat had als gevolg dat hij moeilijk liefde kon geven. Het bezorgde zijn kinderen een moeilijke jeugd. Die hadden daardoor op hun beurt weer problemen met opvoeden. De geschiedenis blijft zodoende doorwerken.”

De wieg van de theaterreeks startte met een zoektocht van Verheijden naar zijn eigen geschiedenis. ,,Eerst wilde ik weten waar mijn voorouders vandaan kwamen. Pas daarna ben ik naar mezelf gaan kijken. Ik verzamelde informatie door familieleden te interviewen. De gaten vulde ik op met feiten uit de geschiedenis. Opa werkte op de administratie van de KNIL. Hij heeft heel secuur zijn militaire leven gearchiveerd.”

Koen Verheijden is veelzijdig. Hij doet graag veel zelf, behalve acteren. ,,De passie voor toneel was er al op jonge leeftijd. In groep 6 van de basisschool maakte ik al mijn eigen toneelstukjes. Die verhalen schreef ik, maar ik was ook de regisseur en speelde de hoofdrol. Mijn leerkracht zei meteen dat ik later het theater in moest.”

Precies die dag viel er thuis een flyer in zijn bus dat de Nieuwe Veste theatercursussen ging geven. Hij volgde die en op zijn vijftiende waren er de eerste stukken van zijn Uniek Producties. Later ging hij voor Podium Bloos werken en eenmaal geslaagd op de Toneelacademie Maastricht richtte hij theatergezelschap De Passant op.

,,Die naam koos ik niet zo maar. We baseren ons op verhalen van figuranten uit het leven. Gewone burgers, die geen grote zaken hebben gedaan, maar voor wie door politieke situaties het leven bepaald of drastisch beïnvloed wordt.”

De Passant met ‘Nina Bobo: Joop’: 11 september (16.30 en 19.30 uur) in Chassé Theater, Breda.