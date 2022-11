Bredase Sinterklaasintocht verloopt chaotisch en vrolijk

Verkeer bij scholen blijft onveilig: Breda komt met ‘rigoureuze maatrege­len’

BREDA - Er komen ‘rigoureuze maatregelen’ om de verkeersveiligheid bij scholen in Breda te verbeteren. Een proef moet uitwijzen of het mogelijk is om een inrijverbod in te stellen bij scholen tijdens de haal- en brengspits.

