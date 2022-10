Bredase schilders goed vertegenwoordigd tijdens Weekend van het Portret

De vijf, Karin Nijenhuis, Mieke Robben, Paulien Koehorst, Raymond Assink en Zoran Arizanovic, deden allen op zijn minst één keer eerder mee. Maar ook hier geldt: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De selectiecommissie beoordeelt de inzendingen puur op kwaliteit. De makers blijven ook voor de jury onbekend totdat de selectieprocedure achter de rug is.

Mieke Robben ziet haar werk voor de vierde keer geselecteerd. Ook in de drie vorige Weekends van het Portret, dat eens in de twee jaar plaatsvindt, hing ze bij de beste honderd. ,,Er zijn ruim vierhonderd inzendingen, dat ik er steeds word uitgepikt vind ik heel eervol. Ik hang er zelfs met twee portretten, in verschillende stijlen. Dus dat is helemaal bijzonder. Het Weekend staat hoog aangeschreven en wordt heel druk bezocht. Dat doet een hoop voor je naamsbekendheid. Mensen zien je werk hangen en bezoeken je website. Het levert mij steeds veel werk op.’’

Grote erkenning

Voor Raymond Assink is het de tweede keer dat hij werk inzendt. ,,En de tweede keer geselecteerd. Ik zie het als een grote erkenning van mijn werk. Daarnaast is mijn inzending vorige keer opgevallen bij de gerenommeerde WG Galerie in Dordrecht. Daar hangt de top van de Nederlandse portretkunst. Door het Weekend van het Portret heb ik daar volgend jaar januari en februari een solotentoonstelling.’’ Het thema van het weekend is dit jaar ‘In herinnering’. Assink stuurde een portret van zijn vorig jaar overleden vader in.

Een van Robbens werk op de tentoonstelling heet Circus. ,,Daar zit een mooi verhaal achter. Ik maakte het in opdracht van een jonge vrouw die het haar man cadeau deed. Het is een portret van diens vader, een circusartiest. Er was een groot leeftijdsverschil tussen die twee. De zoon zag de vader nooit als dompteur aan het werk. Toen de vrouw het schilderij kwam ophalen, zag ze er meteen hun jongste zoontje in. Dat is toch wel een cadeau, als je werk zo raak is.’’

Goede academies

Assink en Robben vinden het beiden opvallend dat er maar liefst vijf Bredanaars met hun werk op het Weekend vertegenwoordigd zijn. Zit er hier iets in het water of zo? ,,Ik zou het echt niet weten’’, bekent Robben. ,,Misschien door de nabijheid van de goede academies in België? Daar is meer aandacht voor portretkunst dan in Nederland. Verder heb ik er geen verklaring voor. Maar leuk is het wel.’’