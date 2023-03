Bredase jongeren nemen buurthuis in Molukse wijk over: ‘We willen de gemeenschap bij elkaar houden’

BREDA - Het buurthuis Toma in Breda maakt een doorstart. Vier jongeren uit de Driesprong hebben geconstateerd dat de Molukse gemeenschap niet zonder kan en nemen het beheer over.

Door allerlei problemen, zoals het beëindigen van subsidies, heeft Toma in het najaar van 2022 de deur moeten sluiten. Al snel werd duidelijk welke gevolgen dit had voor de hechte Molukse gemeenschap. Die heeft het buurthuis namelijk jarenlang als het vanzelfsprekende hart van de buurt beschouwd.

Het gemis

Het gemis drong al snel tot de bewoners. ,,Dat merkten we bijvoorbeeld tijdens begrafenissen van mensen die een grote impact hebben gemaakt op de Molukse gemeenschap. Er werden grote tenten geplaatst, maar het waaide en het was koud. Ja, toen misten we het buurthuis”, vertelt Romae Suitela-Wattimena, een van de vier jongeren die het beheer van Toma hebben overgenomen.

Quote We willen iets opzetten waar de hele buurt plezier aan beleefd. Romae Wattimena, initiatiefnemer buurthuis Toma De dreiging val sluiting hing al in mei 2022 boven de Driesprong. Toen stak een aantal Molukse jongeren al de koppen bij elkaar. Ze kwamen al snel tot de conclusie dat de Driesprong niet zonder Toma kan en gingen nadenken over de vraag of ze een doorstart konden organiseren.

Dat is gelukt, want deze week hebben ze de sleutel gekregen van het buurthuis. Van de eigenaar, welzijnsorganisaties Surplus, hebben ze ‘vrij spel’ gekregen om een succes te maken van ‘Toma 2.0’. ,,We willen iets opzetten waar de hele buurt plezier aan beleefd”, zegt Wattimena.

Ze benadrukt dat de initiatiefnemers ‘niet het wiel opnieuw gaan uitvinden’: ,,Het belangrijkste is dat we alle generaties binnen onze gemeenschap bij elkaar kunnen houden.”

Emotionele waarde

Wijkraadsvoorzitter Eli Matitahatiwen is blij dat er een groep jongeren is opgestaan om Toma nieuw leven in te blazen. ,,Het buurthuis is voor ons van grote emotionele waarde. Als dit project een succes wordt, dan gaan alle credits naar hun.”