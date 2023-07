Bredase illustrator ontwerpt designglas voor biermerk Duvel: ‘Kunstwerk, gebruiksvoorwerp en verzamelobject in één’

INTERVIEW Zij zoeken uit wat werkt tegen ondermij­ning: ‘De zware crimineel wordt tegelijk lomper en slimmer’

BREDA - De overheid spendeert honderden miljoenen in de strijd tegen ondermijning. Teun van Ruitenburg en Diana Marijnissen van Avans Hogeschool onderzoeken wat goed werkt. En dat is vooral niet praten over ‘de onderwereld’.