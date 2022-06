Bredase fusie Euromate en Air Group

Euromate - luchtreiniging - en Air Group - klimaatbeheersing - waren vorig jaar gezamenlijk goed voor een omzet van ongeveer 20 miljoen euro. De fusie is formeel per 9 juni gerealiseerd, maar het personeel werd maandag op de hoogte gesteld voordat het nieuws de deur uit ging.

Banen veilig

De Bredase bedrijven werkten niet eerder met elkaar. De directie ziet het samengaan als aanvulling op elkaars portefeuilles om met name binnenlucht bij bedrijven en organisaties te reinigen, koelen of verwarmen en schoon te houden.

‘Perfecte match’

Euromate maakte in de coronacrisis naam met apparaten die in tal van scholen werden geïnstalleerd om virussen en fijnstof aan te pakken. Air Group is meer gespecialiseerd in klimaatbeheersing in grote gebouwen.