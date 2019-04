Bredase Erna Smeekens bij themauitzending Ochtend Show to go met Mark Rutte

BREDA - In de Ochtend Show to go van woensdag 24 april is premier Mark Rutte te gast. Presentatoren Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens praten over vijf thema's. Een daarvan is armoede, waarvoor de Bredase Erna Smeekens meer aandacht wil.

De Ochtend Show to go is te volgen op de website van deze krant, de app en Facebook. De andere onderwerpen die in het gesprek met de minister-president aan de orde komen zijn het gebrek aan betaalbare woningen, zorg, het klimaat, de koopkracht en het afgenomen vertrouwen in de politiek.

Lees ook Play Koning Willem-Alexander bezoekt Bredase scharrelondernemers Lees meer

Tientjesacademie

Erna Smeekens van onder meer de Tientjesacademie en het Landelijk Netwerk sociaal coöperatief ondernemen vertelt in een van de videoregistraties over armoede en wat je er tegen kunt doen. Zij is al jaren actief met activeren en stimuleren van zogenaamde ‘kanslozen’. Het is een van de video's die een thema en het probleem waar mensen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen illustreren.

Vragen