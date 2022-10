Bredase cabaretier Jaro Wolff voor het eerst in ‘zijn’ Chassé: meteen uitverkocht

BREDA - Sinds 12 jaar woont hij in Breda en komende donderdag staat hij voor het eerst in het Chassé Theater: cabaretier Jaro Wolff, beter bekend als zijn alter ego Ricky Risolles. Zijn voorstelling ‘Ya, dat is iets Indisch...’ gaat over hemzelf. Maar veel is een metafoor.

De Bredanaar wil alle bezoekers een spiegel voorhouden, zonder opgeheven vingertje. Een van de sleutelbegrippen is zelfspot.

,,Zodra ik de Backer en Ruebweg oprij, denk ik ‘lekker, thuis’. Dus dat ik in Chassé sta, is voor mij heel bijzonder’’, zegt Jaro Wolff (43) in de foyer van het Bredase theater. ,,Ik kom hier ook met mijn dochtertje om voorstellingen te bezoeken. En in Chassé staan is één ding; de middenzaal is stijf uitverkocht. En dat voor mijn eerste voorstelling.’’

De tournee van ‘Ya, dat is iets Indisch...’ startte twee jaar voor corona. Wolff: ,,We begonnen voorzichtig, met drie voorstellingen. Dat werden er al snel meer, in meer theaters. Mensen kwamen zelfs uit Leeuwarden naar de show. Intussen staat het aantal op dik veertig voorstellingen.’’

Zegen en een vloek

,,De show draait om mijn levensverhaal. Derde generatie Indo, hier geboren, weggelopen vader, veel geslagen in mijn jeugd. Iets waar veel Indo’s zich in herkennen. Onze afkomst is tegelijkertijd een zegen en een vloek. Maar het is bepaald niet alleen kommer en kwel. Het is een combinatie van stand-up comedy, muziek, cabaret en theater. Veel Indische mensen communiceren niet zo direct, daar zijn nog stappen in te zetten. Er is weinig openheid, veel blijft onbesproken. Daar breek ik in mijn show rigoureus mee.”

,,Die ‘Hollandse’ openheid en directheid, daar hou ik erg van. Maar iets typisch Indische flauwe grappen over eten en Indische gewoontes en andere ondeugende zaken, die zitten er ook in. Ik leg er alleen een gelaagdheid in, zodat het heel wat meer is dan alleen flauw. Die gelaagdheid zit ‘m in het aansnijden van de thema’s waar het echt om gaat.’’

,,Ik maak het grappig en luchtig, maar ook zaken dat er in onze jeugd veel geslagen werd, en dat er te weinig over mijn vader werd gesproken, komen aan de orde. Het is een taboe. Het is mijn verhaal in een Indische context dat ik doorgeef, maar er zijn ook veel andere, positievere, verhalen door te geven. Overigens zit mijn moeder vaak in de zaal. Sommige dingen uit mijn jeugd vindt ze moeilijk om te horen, maar ze snapt wat ik wil vertellen en is trots dat ik dat op mijn eigen manier doe.’’

Duidelijke metafoor

Wolff krijgt op het podium gezelschap van Wieteke ‘Late Late Lien’ Van Dort. ,,Dat is een icoon, 80 jaar, maar ophouden ho maar. En hoewel iedereen haar kent als een lief dametje, heeft ze een ondeugende kant. En altijd pretoogjes.’’

Als Ricky Risolles kan hij zich meer permitteren dan als Jaro Wolff, zeker naar Indische bezoekers. ,,De show is niet alleen op Indo’s gericht, al zijn die wel in de meerderheid. Maar veel van hen nemen hun Hollandse partner mee. Die krijgen dan nét wat meer mee over wat het is om Indo te zijn. Mijn liedjes zijn leuke meezingers, maar er zit een duidelijke metafoor in, waardoor ik er een diepere betekenis aan probeer te geven. Mezelf neem ik niet zo serieus, mijn werk wel. Ik vind mijn show heel universeel. In het algemeen: zet je ego eens opzij, neem jezelf niet zo serieus. Als iedereen dat doet, ziet de wereld er een stuk beter uit.’’