Bredase bedrijf Studio Red probeert met nieuwe game wereldwijd succes te halen

Dat Breda met de game-opleiding van BUas internationaal meetelt, is lang niet bij iedereen bekend. Oud-directeur Will Davis van de Game Academy staat nu bij Studio Red aan het roer. Op de vraag of de Bredase opleiding belangrijk is, kijkt de Brit verbaasd. ,,Het is met afstand de belangrijkste opleiding ter wereld. Afgezien van die in Utah, maar die opleiding heeft de beschikking over an awful lot of money”, zegt hij in het Engels.