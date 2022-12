Bredanaars krijgen inspreekbeurt bij gemeenteraad

Lichtpuntjes Dochter Kitty: ‘In die laatste week voor pap zijn overlijden was ik er elke dag’

,,Afgelopen zomer overleed mijn vader op 91-jarige leeftijd. Die laatste periode sukkelde hij met zijn gezondheid en dat was niet makkelijk voor hem. Dat we in de laatste week voor zijn overlijden zo’n innig contact hadden is mijn lichtpuntje.

26 december