Bredanaar Sander de Bart (35) vloog al door zijn zelf gecreëerde dak, kan hij nóg beter op de marathon?

Dit jaar vloog hij door zijn zelf gecreëerde dak heen door zijn record aan te scherpen tot 2 uur 23 minuten en 41 seconden. Een tijd die indruk maakt binnen de Nederlandse wegatletiek. Hoe gaat de triatleet straks zijn wedstrijden in en zitten er wellicht nog scherpere marathontijden in het vat?

Net als veel sporters in Nederland begon Sander de Bart zijn carrière op het voetbalveld. ,,In Aardenburg speelde ik iedere zondag als linkshalf mijn wedstrijden. Dat deed ik tot mijn 25ste. Vanwege mijn studie Fysiotherapie verkaste ik naar Breda. Omdat ik de lol in het voetbal een beetje was kwijtgeraakt, sloot ik me aan bij de Triathlon Vereniging Breda (TVB). Daar maakte ik de mooiste jaren mee in de clubcompetitie. Samen met onder anderen Guido Jonkers acteerde ik in de eredivisie. Dat waren relatief korte wedstrijden. Net voor corona voltooide ik in Portugal mijn eerste halve triatlon. Het duurwerk ging mij goed af. Dat wakkerde een andere wens in me aan, het lopen van een marathon.”

De Bart ontmoette tijdens zijn studie Menno Franken. Franken en zijn vrouw Eliseba Cherono (Chero) zijn een begrip in de West Brabantse hardloopscene. Samen met Roosendaler Nick Jacobs sloot de triatleet zich aan bij coach Franken.

Sociaal sportman

Voor De Bart leverde dit een geweldige impuls op. ,,Niet alleen de kennis van Menno was heel tof, ook het samen sporten. Ik ben een sportman die het beste gedijt in een groep. Dat is duidelijk geworden in de laatste jaren. Ik zwem bijvoorbeeld twee keer in de week bij de TVB puur voor de contacten. Samen met mijn loopmaatjes heb ik de basis gelegd voor mijn marathondebuut. Na een halve marathon in Eindhoven in 1.12,30 uur ging ik naar Valencia om te proberen onder de 2 uur 50 te debuteren. Ik koos Valencia omdat daar twee vrienden van mij wonen, het een snel parcours is en ik gek ben op de Spaanse vriendelijkheid. Het ging mede hierdoor een stuk sneller.”

Na zijn debuut in 2.32 ging het aantal trainingskilometers geleidelijk omhoog. Dit leverde dit najaar al een snelle 1.08 op in dezelfde halve marathon. ,,Met een schema van 3.25 minuut per kilometer zou ik 2.24,10 uur kunnen halen. Door een snelle start kon ik aanhaken bij de voorste groep en hierdoor tot een eindtijd van 2.23,41 uur komen. Volgend jaar ga ik weer naar Valencia. Dan hoop ik in het elite vak te starten om richting de 2 uur 20 te gaan. Daarna – als mijn loopplafond bereikt is – keer ik terug voor wellicht een hele triatlon. Op de weg daarheen moet ik wel gaan leren om ook het zwemmen en fietsen in balans te brengen met mijn snelle looponderdeel”, sluit de docent Fysiotherapie op de Sporthogeschool Eindhoven af.