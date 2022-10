Bredanaar over de schreef na hallucinaties door wiet en coke, nu krijgt hij mogelijk tbs

Hond bijt kind in Breda, maar eigenaar in verzet tegen aanlijnge­bod: ‘Hij moet rennen, zijn energie kwijt’

BREDA - Een hond heeft een kind van 6 jaar in Breda in het hoofd gebeten. Het dier moet daarom verplicht aan de lijn, vindt de burgemeester. Maar de eigenaar vindt dat te streng: ,,Laat hem hond zijn, hij is niet agressief.”

13 oktober