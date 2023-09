Bredanaar Najah heeft eerste vrachtwagen vol: maandagavond naar Marokko, als consulaat het toelaat

Pannehoef blij met onderdak in Ooster­houts winkelcen­trum: ‘Het ziet er hip uit en het is lekker koel’

OOSTERHOUT - Een repetitieruimte voor bandjes, een salsadanszaal, een quiltlokaal: alleen een grote zaal ontbreekt nog. Maar Piet van Den Bosch, secretaris van De Pannehoef, is meer dan tevreden over de tijdelijke ruimte in het Arendshof. ,,We zeiden: we gaan kamperen. Het is alleen flinkere camping geworden dan we hadden gedacht.”