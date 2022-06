Bredanaar krijgt anderhalf jaar cel na gijzeling vriendin met nekklem en pizzames

BREDA – De man die op 1 maart van dit jaar onder bedreiging van een pizzames zijn vriendin gijzelde in een woning aan de Tramsingel in Breda, krijgt achttien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. De rechtbank in Breda veroordeelde hem dinsdag voor zes strafbare feiten.