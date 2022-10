Bredanaar Emmanuel van de Blaak keert gelouterd terug bij Jong PSV na lange blessure: ‘Niet alle tijd is verloren gegaan’

,,Of ik er nog op gerekend had? Je moet altijd klaarstaan, ook als er nog iets verrassends gebeurt. Dat hoort erbij als je op de bank zit. Natuurlijk wil ik graag meer spelen, maar de trainer bepaalt en ik zal dan nog beter moeten trainen.” Zaterdagmiddag speelt hij in de basis bij PSV onder 18, tegen de leeftijdsgenoten van Ajax.

Revalideren

De kop is er nu dus weer af, na een klein jaar van revalideren. ,,Het was echt een rotperiode, maar niet alle tijd is verloren gegaan. Ik heb ongelooflijk veel geleerd over mijn lichaam, over voeding, rust en herstel. Ik was daar al gefocust op, maar nu nog meer. Vanavond was wel een heerlijk gevoel, want er gaat niks boven wedstrijden. Dan denk je toch even terug aan wat je het afgelopen jaar allemaal hebt gedaan.”