Bredaas zonnepanelenbedrijf laat na faillissement voor 900.000 euro schuld achter

Informa­teur David Bömer: ‘Nieuw Zunderts college kan uit drie partijen bestaan’

ZUNDERT - Een nieuw college is er nog niet. Maar met de afronding van de gesprekken die hij hield met alle politieke partijen in Zundert, heeft informateur David Bömer wel duidelijke adviezen over welke kant het op moet gaan.

4 april