Breda vist water schoon tijdens World Cleanup Day

Wereldwijd hebben mensen zaterdag troep opgeruimd in het kader van de World Cleanup Day. Ook in Breda kwamen vrijwilligers bijeen om vooral het water en het gebied daaromheen eens goed op te schonen.

Breda promoot zichzelf graag als een stad met een échte gracht en veel natuurlijke zwemplekken. Idyllische pareltjes, die volgens Bram Brul niet altijd het respect krijgen dat ze verdienen. ,,Wij varen iedere dag over de singels en ik verbaas me telkens weer over de hoeveelheid rommel die wij in en rondom het water zien.”

Gelukkig is de opkomst van vrijwilligers bij de kade van Baai Breda ondanks het slechte weer best goed. Marie-Louise en Alvin Fens moeten zelfs in een apart bootje varen vanwege de drukte.

Uit het autoraampje

Het duo doet voor de tweede keer mee en hoopt vooral veel plastic uit de Mark te vissen. Dat er überhaupt een wereldwijde schoonmaakdag nodig is, komt volgens Alvin vooral door tekortkomingen in de opvoeding. ,,Mijn dochter gooide ooit iets uit het autoraampje. Ik ben meteen teruggereden en heb haar uit laten stappen. Dat doe je niet.”

De stad Breda blijkt goede ouders te hebben. Tijdens de boottocht richting Belcrum Beach moeten de vrijwilligers, gewapend met visnetten, zoeken naar de troep. Het schone water verrast schoonmaker Ronald van Beers.

Ergernis

Zelf ergert hij zich regelmatig aan zwerfafval. ,,Dat we minder te doen hebben, is positief. Hopelijk is het bij de andere schoonmaakteams ook zo rustig.”

Naast vrijwilligers op de singel zijn er op de Asterdplas en bij zwembad De Kuil ‘schoonmaakduikers’ actief. Van Beers beseft dat het leger schoonmakers nooit groot genoeg zal zijn om het afvalprobleem op te lossen. ,,Het probleem zit bij de start, bij de producenten. Die moeten we aanspreken op hun wegwerpverpakkingen.”