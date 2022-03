Breda na chaos rond crashen duurzame subsidiesite: ‘Dat hebben we dus onderschat’

Beekse bouwclub De IJsbrekers overdon­dert door alle steun: ,,Ongelofe­lijk lief van iedereen”

PRINSENBEEK - Na de ontdekking van de inbraak in hun bouwloods woensdagavond zaten de leden van carnavalsvereniging De IJsbrekers in zak en as. Maar vrijdag is het humeur van de jonge wagenbouwers flink opgefleurd. Hun crowdfundingsactie heeft het doel van 5000 euro ruim overtroffen.

4 maart