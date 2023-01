Breda maakt zich weer op voor klûntocht: ‘Indrukwekkend dat het zo groot is geworden’

BREDA - We hebben het gecheckt, maar de ijsmeesters voorzien de komende weken geen dikke ijslaag bij Stavoren. De tocht der tochten komt er waarschijnlijk weer niet, maar er is ook goed nieuws: geklûnd wordt er wel. Niet in Friesland, maar ‘gewoon’ in Breda.

De binnenstad van Breda zal op zondag 29 januari weer getooid worden met Friese vlaggen, blokhutten en sneeuwmannen. Na het (corona-gedreven) online-klûnen van 2021 en het zomerklûnen van 2022, kan er dit jaar weer winters geklûnd worden, als ultieme opwarmertje voor het carnavalsfeest.

Dirk Jansens (46) is klûner van het eerste uur. ,,Het aantal kruisjes dat ik in de loop van de jaren heb verzameld, die heb ik niet geteld. Maar ik heb niet veel edities gemist.” Net zoals elk evenement begon het Bredase klûnfeest ooit heel klein. Jansens was erbij. ,,Er was een tijd dat er hooguit een man of 110 aan meededen. Heel indrukwekkend dat het in de loop van de jaren zo groot te geworden.”

Als diehard-liefhebber is Jansens verheugd dat het pre-leutfeest ook weer daadwerkelijk vlak voor carnaval plaatsvindt. Hoewel hij zich dik vermaakt heeft met het zomerklûnen in 2022, was dat toch niet helemaal hetzelfde. ,,Het miste toch een beetje de allure.”

Marjoleine den Otter hoeft niet te tellen hoeveel kruisjes ze heeft. ,,Die heb ik niet”, zegt ze. In de twaalf jaar dat ze nu in Breda woont, is ze fervent klûnfeest en carnavalsvierster geworden. Maar het stempelen van de stempelkaart slaat ze over. ,,Wij zijn erbij voor de gezelligheid. De reden dat we een kaart halen, is vooral omdat je daarmee er zeker van bent dat je de deelnemende kroegen inkomt.”

Curlingbaan in Sint Janstraat

Terwijl de feestvierders van café naar café dweilen, op jacht naar het benodigde aantal stempels dat recht geeft op een klûnkruisje, is er live muziek. Op het hoofdpodium geven dit jaar, onder andere, de Gebroeders Rossig, Sjansjee en Ger Couvreur. Nieuw is de toevoeging van een curlingbaan in de Sint Janstraat. De voorverkoop start op 20 januari om 17.00 uur.

Om te voorkomen dat er net zoals drie jaar geleden een rij staat over de gehele lengte van de Grote Markt, kiest de organisatie er dit jaar voor om de voorverkoop op twee plekken te houden. Zowel bij café De Bruine Pij als café Heeren van Breda kunnen aspirantklûners terecht. Een stempelkaart kost 7,50 euro en er zijn 6000 kaarten beschikbaar. De opbrengst van het evenement gaat ook dit jaar naar het goede doel. Behalve de Grote Kerk, die al jaren door de organisatie gesteund wordt, is dat dit jaar de jeugdcommissie van stichting Kielegat.

Volledig scherm De klûntocht in de zomer van 2022. © Pix4Profs/Peter Braakmann