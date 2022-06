Breda loopt nog niet warm voor zomers klûnfeest

Joyce van Ham uit Oosterhout is in elk geval blij dat ze haar kaarten voor haar en haar vriendinnen alvast op zak heeft. ,,Dit wordt mijn tweede kruisje”, laat ze weten. Een week geleden stond Van Ham nog als klimop bij de door corona uitgestelde carnavalsoptocht in Oosterhout. Voor het klûnen zijn er Friese rokjes besteld. ,,Normaal komen we in skipak. Maar dat leek ons dit keer iets te warm.” Joost de wild heeft zich zojuist ingeschreven met zijn groep ‘dat ik ut nu wit’. Twee jaar geleden stonden ze op de Grote Markt als shoarmaboeren. Komende zondag gaan ze als klimaatactivist. ,,We staan wel vaker midden in de winter in korte broek carnaval te vieren”, laat hij weten. ,,Maar dit zal de eerste keer zijn dat we met plezier buiten in de korte broek carnaval staan te vieren.‘’