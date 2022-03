Breda is ‘een beetje verliefd’ op Hazes bij het Chassé Theater

Bewoner ademt rook in bij keuken­brand in Teteringen

TETERINGEN - Bij een brand in een woning aan de Bollaard in Teteringen raakte een bewoner zaterdagochtend gewond. De buren hadden de man op leeftijd naar buiten gebracht. Hij had rook ingeademd en is daarom ter controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer.

