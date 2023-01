Breda houdt poot stijf met nieuw parkeerregime Prinsenbeek: ‘Verandering is altijd even wennen’

Brabantse kwekers experimen­te­ren met duurzame potgrond zonder veen, maar dat is zo makkelijk nog niet

NISPEN/ZUNDERT - Hoe groeien planten in potgrond zonder veen? Kwekers in Nispen en Zundert zijn op zoek naar een alternatief dat dicht bij huis verkrijgbaar is. Want veen zorgt er weliswaar voor dat planten groeien, het spul is allesbehalve duurzaam.

