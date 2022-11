Breda herdenkt Kristallnacht onder meer met film in Chassé en kerkentocht

BREDA - Zowel in een kathedraal, als in een synagoge en een moskee herdenkt Breda op woensdag 9 november de Kristallnacht van 1938. Daarmee ondersteunen drie wereldgodsdiensten in de stad de strijd tegen Jodenhaat. Thema is ‘Her-denken. En wat doe jij?’.

In de Kristallnacht toonden de nazi’s in Duitsland openlijk en op grote schaal hun haat tegen Joden. Duizenden mensen werden opgepakt, winkels van Joden werden geplunderd en in brand gestoken. De beruchte nacht wordt gezien als de opmaat naar de uitroeiing van miljoenen Joden in de concentratiekampen. De Bredase herdenking moet helpen om antisemitisme te bestrijden.

Het programma heeft meerdere bijeenkomsten, onder andere in de Sint Antonius kathedraal, de Joodse synagoge en de Marokkaanse moskee Arrahman. Het begint om 14.30 uur in Chassé Cinema, waar de film ‘Vallen en opstaan’ wordt vertoond. De film belicht het leven van Joden in Breda vanaf de 18e eeuw. Een belangrijke rol in de film, van de Bredase cineast Bob Entrop, is weggelegd voor Philip Soesan, oud-voorzitter van de Joodse Gemeente Breda, en Betty Menist. Beiden overleefden de Tweede Wereldoorlog. Soesan is later op de dag spreker bij het Joods Monument en de Joodse synagoge.

Artikel 1 monument

Tweede onderdeel van de herdenking is een bijeenkomst bij het Joods Monument in het Wilhelminapark, met toespraken van burgemeester Paul Depla en Philip Soesan. ‘s Avonds is er vanaf 18.45 uur een bijeenkomst in de Sint Antonius kathedraal in de Sint Janstraat. Hier worden onder andere de namen van de in de oorlog vermoorde Bredase Joden opgenoemd.

Na de kathedraal volgt een wandeling naar de synagoge in de Cingelstraat. Daarna gaat de stoet naar het Artikel 1 Monument in het Valkenberg, met opnieuw een toespraak van Depla. Daarna, even voor 21.30 uur, volgt de afsluiting in de moskee in de Archimedesstraat, met onder meer een toespraak van Mohammed Bouyaouzan, betrokken bij de moskee. Het programma is om 22.15 uur afgelopen.