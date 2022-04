Breda helpt (ex)dak- en thuislozen met de zoektocht naar een baan

Voor wie al moeite heeft met het vinden van een dak boven het hoofd en/of het op orde krijgen van de eigen financiën, blijkt het zoeken van ook nog eens een baan, een behoorlijk opgave. Veel (voormalig) dak- en thuislozen weten eenvoudigweg niet hoe ze het moeten aanpakken, waar ze moeten beginnen. Ook stuiten ze nogal eens op (voor)oordelen die het niet makkelijk maken om ergens te worden aangenomen.

Psychische klachten

Dat is jammer, want werk is belangrijk. In het ‘Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid', dat de gemeente Breda in 2020 samen met (sociale) partners en regiogemeenten opstelde, wordt dat nog eens aangehaald. Werk kan psychische klachten doen afnemen.

Wie bovendien lang aan de zijkant staat, niet werkt of op andere wijze meedraait in de maatschappij, kan juist daardoor psychische klachten krijgen, staat in het Versterkingsplan. Niet voor niets geven (ex)dak- en thuislozen zelf aan dat zij, als ze met (vrijwilligers)werk weer meedoen aan de samenleving, ervaren dat de kwaliteit van hun leven toeneemt.

Werken naar Vermogen

Tegen die achtergrond zijn de gemeente Breda en SMO begonnen met de pilot ‘Werken naar Vermogen'. Daarbij worden (in eerste instantie) vijftien mensen individueel begeleid in hun zoektocht naar werk. Samen met de kandidaat wordt gekeken wat iemand kan en wil, waar hij of zij precies vastloopt en welke hulp nodig is om een stap te zetten richting een baan.

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant bemiddelt tussen kandidaten en werkgevers. Loopbaancoaches van De Linkerbaan begeleiden de werkzoekenden gedurende het hele traject. Zij zijn bij alle gesprekken, kijken naar wat die contacten doen met de kandidaten. ,,Indien nodig vertalen zij wat de conclusies en vervolgstappen zijn", zegt eigenaar Lotte Nouws van De Linkerbaan.

Steuntje in rug

Dat werkt, zegt ook één van de kandidaten in een persbericht: ,,Wat ik fijn vind is dat er een jobcoach is die mij het extra steuntje in de rug geeft. Ook weet ik dat de gemeente echt kijkt naar wat goed bij mij past en het mag op mijn tempo gaan.”

Wethouder Arjen van Drunen is hoopvol. ,,De eerste ervaringen zien er goed uit. We zien dat de goede individuele begeleiding belangrijk is. Zonder is de kans op terugval groot.” Met de proef wordt in de praktijk gekeken hoe het project het beste werkt. Op basis van een evaluatie later wordt beslist over een vervolg.