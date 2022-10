Breda heeft met familiekermis oog voor iedereen: ‘We moeten er als stad samen wat van maken’

BREDA – Kinderen die aan de hand van opa of oma langs attracties gaan, vrienden die een avondje uit zijn of tieners die voor het eerst zelf een rondje over de kermis maken; ze moeten zich allemaal thuis voelen op de najaarskermis in Breda. ,,We zetten in op een echte familiekermis, voor ieder wat wils.”