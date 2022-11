Breda geeft ambtenaar premie van 500 euro voor vinden van nieuwe collega

Dorpsraad Rijsbergen wil weten wanneer het rustiger wordt met verkeer

RIJSBERGEN - Het is te druk met verkeer in Rijsbergen, dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat is de oplossing en vooral: wanneer gaat er wat gebeuren? Dat wil het dorp weten, de dorpsraad organiseert een bijeenkomst.

18 november