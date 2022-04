Breda gaat hardrijders aanpakken en ‘actiever handhaven op asociaal gedrag’

Verkeershufters zijn vaak ‘ook op andere terreinen een bron van ergernis en van zorg'. Het staat te lezen in het vorige week gelanceerde Actieplan Verkeersveiligheid van de gemeente Breda. ,,De politie maakt zich ernstig zorgen over het toenemende asociale gedrag op de weg. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal gemelde verkeersruzies van 3140 in 2013 tot 6340 in 2018", zo schrijft de politie in het actieplan. De politie wil ‘actiever gaan handhaven op asociaal gedrag'.