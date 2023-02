Breda blijft bedelaars bekeuren: ‘Er is altijd een vorm van steun’

BREDA - Vorig jaar zijn er in Breda 21 bekeuringen uitgeschreven aan bedelaars. Deze aanpak heeft tot kritiek geleid, maar zoals de zaken er nu voor staan is het huidige bedelverbod juridisch in ieder geval goed geregeld.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester Paul Depla naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De invoering van het bedelverbod in Breda, vijf jaar geleden, ging gepaard met nogal wat rumoer. Bij enkele fracties leefde toen al de angst dat kwetsbare mensen het slachtoffer van de maatregel zouden worden. Toch bleef het bedelverbod onderdeel uitmaken van de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV.

Vorig jaar kwam de aanpak aan bod tijdens een debat in de raad over de aanpak van mensenhandel. De vraag was of het verbod juridisch stand houdt bij de rechtbank. Depla heeft toen beloofd dat hij zou uitzoeken hoe het precies zit.

Menselijke waardigheid

Quote Het is altijd mogelijk om een vorm van ondersteu­ning te ontvangen om in de eerste levensbe­hoef­ten te voorzien. Paul Depla, burgemeester Breda Tegenstanders van het verbod wezen op een arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat vindt het bedelverbod een aantasting van de menselijke waardigheid. Volgens de burgemeester was die uitspraak specifiek gericht op een individueel geval dat zich in Zwitserland heeft voorgedaan. Volgens Depla is die situatie niet goed vergelijkbaar met die in Breda.

Het komt er op neer dat het volgens de burgemeester ‘in Nederland en in Breda altijd mogelijk is om een vorm van ondersteuning te ontvangen om in de eerste levensbehoeften te voorzien’. ,,Ook bestaan er diverse sociale netwerken waar men altijd een beroep op kan doen”, aldus Depla.

Politie en boa's

Daar komt bij dat zowel politie als boa’s zelf kunnen besluiten of ze iemand willen bekeuren. Alles bij elkaar constateert de burgemeester dat het arrest van het Europese Hof geen direct effect heeft op het bedelverbod in Breda: het is volgens Depla juridisch houdbaar, zodat het in de APV kan blijven staan.