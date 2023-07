Brand in Zundertse hooischuur: ‘Ik heb tweedegraads brandwonden opgelopen’

West-Brabantse amateur­clubs stoppen met eerste teams, in Bergen op Zoom is er een nieuwe naam bij

Zomaar de stekker uit je eerste elftal trekken is geen gemakkelijke keuze. Het uithangbord van je club is ineens weg. De geschiedenisboeken kunnen nog zo gevuld zijn, sommige clubs in het West-Brabantse amateurvoetbal ontkomen er niet aan. Welke eerste teams verdwijnen? Welke komen er bij? En waar verhuist men van de zondag naar de zaterdag?