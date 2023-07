Brand breekt uit in slaapkamer van woning in Oosterhout

Update, VIDEO Boom valt op vrouw in Breda, zwaarge­wond naar ziekenhuis gebracht

BREDA - Een boom is op de Rietdijk in Breda bovenop een vrouw gevallen die langsliep. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Voor de vrouw werd een traumahelikopter opgeroepen. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.