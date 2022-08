Brabantse boeren gaan ook demonstreren tijdens La Vuelta, maar hoe is nog niet duidelijk

BREDA/DEN BOSCH - Ook Brabantse boeren gaan tijdens La Vuelta in en rondom Breda en Den Bosch actievoeren langs het parcours. Dat bevestigt Sieta van Keimpema, woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF). Hoe de acties er precies uit gaan zien is nog onduidelijk, maar de demonstraties zullen volgens haar ‘publieksvriendelijk’ zijn.

Met de Brabantse acties krijgen de protesten langs de wielerroute tussen Woudenberg en Scherpenzeel, in de provincies Utrecht en Gelderland, navolging. Daar willen boeren tijdens de tweede etappe met tractoren, vlaggen en spandoeken via beelden van de wielerkoers wereldwijd hun punt maken.

Ook daar is het volgens de initiatiefnemers niet de bedoeling om het evenement te verstoren. De acties moeten ervoor zorgen dat het stikstofbeleid van het kabinet van tafel gaat. Het initiatief komt van het Woudenbergs Agractie-lid en veehouder Teus van der Wind. ,,Ik heb collega’s opgeroepen om massaal naar het parcours te komen met landbouwvoertuigen, hoogwerkers en trekkers”, legt hij uit.

Eerst vergaderen

Ook Van der Wind heeft begrepen dat in Brabant acties worden gepland. Tegen deze krant zegt hij dat hij heeft gehoord dat de ZLTO demonstraties plant tijdens de etappes in Den Bosch en Breda. RTV Utrecht meldt dat de organisatie van La Vuelta Holanda met de vereniging heeft overlegd over een protest in Breda.

Hoe de protesten in Brabant eruit gaan zien wordt waarschijnlijk pas later deze week duidelijk, wanneer wordt vergaderd door de leden van FDF. ,,Maar van FDF-beheerders uit Brabant heb ik gehoord dat ze demonstraties tijdens La Vuelta plannen”, geeft woordvoerder Van Keimpema aan. De boeren in Gelderland en Utrecht verwachten in ieder geval veel internationale aandacht te scoren. Naar La Vuelta kijken wereldwijd miljoenen televisiekijkers.

De boerenacties zijn gepland op 20 augustus tussen 11.00 en 17.00 uur in Woudenberg waar het peloton volgens de organisatie van La Vuelta wordt verwacht tussen 16.00 en 17.00 uur. Deelnemende wielrenners doen op 20 augustus ook Den Bosch aan, en op 21 augustus Breda.

Meerwaarde

Een woordvoerder van La Vuelta Holanda gaf in reactie op de Utrechtse en Gelderse protesten al aan dat het de boerenorganisaties vrij staat om tijdens het evenement te demonstreren, ‘zolang de ronde er maar geen hinder van ondervindt’. ,,Wij gaan er als organisatie van La Vuelta niet over om dit te verbieden.”

Bij de Tour de France gebeurt het vaker dat boze boeren actievoeren tijdens de koers. Tijdens de editie in juli vormden actievoerende boeren met tractoren een racefiets. ,,Als het ludieke acties zijn, kan het zelfs van meerwaarde zijn voor de televisiebeelden”, zegt de woordvoerder van La Vuelta Holanda. ,,Het is aan de regie van de Spaanse televisie hoe ze dit in beeld willen brengen.”

