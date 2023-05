Tienerfeest Fix is als een gewone stapavond, maar uiteraard zonder alcohol

Bewoners van koop- of particulie­re huurwoning vallen buiten de boot voor Buurtbemid­de­ling Breda

BREDA – Woon je in een koop- of particulier huurhuis? Dan kun je bij een burenruzie niet meer aankloppen bij Buurtbemiddeling Breda. Na jaren steggelen over subsidiegeld heeft de stichting Vrijwillig & Co de samenwerking met de gemeente stopgezet. ,,Jaar na jaar kwamen er excuses.”