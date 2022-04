Tafelpraat over vetrandjes en corrigerend ondergoed

Expert bevestigt: ‘Betonscha­de parkeerga­ra­ge Ikea levert geen gevaar op voor klanten’

BREDA - Klanten van Ikea in Breda hoeven zich geen zorgen te maken over de veiligheid van de parkeergarage. De problemen met scheuren in het beton van de garage zijn volgens expert Wico Ankersmit te overzien.

21 april