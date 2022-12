Frank Zijlmans (69) is ook als pensionado heel actief: ‘Zo creëer ik mijn eigen energiebron’

Bredase boekhandel­ei­ge­naar rijdt zelf met MINI rond: wie haalt zijn prijs op, u heeft nog negen dagen

Wie heeft nog een eindejaarslot onder de bank, in een oude jas of tussen een een stapel tijdschriften liggen? Bij boekhandel Vives aan de Ginnekenweg in Breda is vorig jaar een winnend lot gekocht, dat recht geeft op een elektrische MINI. Maar de winnaar is spoorloos. En nu?

22 december