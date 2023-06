Explosieve toename dumpingen chemisch afval: ‘Drugsproductie weer op volle toeren’, maar ‘drinkwater niet in gevaar’

Naast taartenbak­ken nu ook theeschen­ken bij Klooster in Breda: ‘We bakken ons helemaal suf’

BREDA - De Appeltaartenbakkerij van Klooster Breda is sinds afgelopen weekeinde uitgebreid met theetuin De Schenkerij. ,,Klanten vroegen of we koffie of thee serveerden. We hebben toen een terras buitengezet, met uitzicht op de kloosterkerk en de kloostertuin.”