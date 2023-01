Bosschenhoofd krijgt filiaal Boon’s Dagmarkt

BOSSCHENHOOFD - Boon's Dagmarkt vestigt zich in Bosschenhoofd. Het plan voor een supermarkt en 9 woningen ligt nu ter inzage. Als bezwaren uitblijven en de gemeenteraad akkoord gaat, zou de bouw in maart kunnen beginnen.

De ruim 2500 inwoners van het dorp doen het voor hun dagelijkse boodschappen al dertien jaar zonder supermarkt sinds de sluiting van De Spar. Onvoorziene problemen daargelaten, zouden de jonge ondernemers Sander van Eekelen (23) en Gerald Ossenblok (28) over ongeveer een jaar hun Boon's Dagmarkt kunnen openen.

Geen Coop, geen PLUS

In het bouwblok aan de Gerardushof, hoek Wilhelminastraat en Clemensstraat, komen ook negen zogeheten grondgebonden eengezinswoningen, waarvan zeven huurhuizen onder beheer van woningcorporatie Woonkwartier.

De Boon Food Group, gevestigd in Dordrecht, heeft voor de nieuwe vestiging een contract afgesloten met de gebroeders Cees en Walter van Eekelen als franchisenemers. Zij zijn gezamenlijk al eigenaar van PLUS-supermarkten in Rijsbergen en Alphen.

Dagmarkt

Aanvankelijk had Coop interesse in een Bosschenhoofdse vestiging, maar haakte af, mede door de recente fusie met PLUS. Vervolgens bleek binnen die organisatie geen overeenstemming voor een concurrerend filiaal in dit dorp, waarna de ondernemers Van Eekelen in samenwerking met bouwbedrijf Maas-Jacobs een andere oplossing zochten. Die is gevonden bij Boon's Dagmarkt.

Familiebedrijf

Commercieel directeur Willem Boon van dit familiebedrijf - ‘sinds 1888' - runt inmiddels ruim twintig vestigingen. Voornamelijk in Zuid-Holland, maar Boon wil fors groeien op de markt van buurt- en dorpssupers en zich naar eigen zeggen ook nadrukkelijk in West-Brabant laten gelden. Bosschenhoofd is na Bergen op Zoom het tweede filiaal in deze regio.

Cees van Eekelen (53): ,,Wij worden met 700 vierkante meter winkelvloer een stuk kleiner dan Bergen, maar voor Bosschenhoofd is het goed te doen. Wij weten wat nodig is op deze markt.” Zijn vader maakte ooit naam met Het Zuivelhuis in Nispen. Vanaf zijn 17e reed Cees met een winkelwagen door de wijde regio, om later met broer Walter (47) supermarkten te gaan runnen, aanvankelijk als Super de Boer.

Lokale producten

Het is de bedoeling dat zoon Sander de kar zelfstandig gaat trekken met Bredanaar Gerald Ossenblok, die al bij het bedrijf in dienst is. ,,Het assortiment wordt in samenspraak met Boon bepaald, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat we ook met lokale leveranciers en producten gaan werken.”

Als de bezwarenprocedure is doorlopen en de gemeenteraad binnenkort fiat geeft aan het complex en wat er in de omgeving nodig is, bijvoorbeeld om te kunnen parkeren, zou de bouw in maart kunnen beginnen. Het Zundertse bouwbedrijf en vastgoedmakelaardij Maas-Jacobs verwacht een jaar nodig te hebben voor het complex.