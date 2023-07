Boom valt op vrouw in Breda, traumahelikopter onderweg

Beruchte Bredase crimineel hield er luxe leventje op na, maar is nu opgepakt in Spanje

BREDA - In Spanje is maandag de voortvluchtige Bosnisch-Nederlandse crimineel Mirza G. (44) aangehouden. De man uit Breda werd in december vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen, maar had al voor de behandeling van zijn rechtszaak de benen genomen.