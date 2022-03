Bomen Markendaalseweg moeten verhuizen door aanleg Nieuwe Mark

Sporthal De Scharen in Breda ingericht voor noodopvang 200 Oekraïners: bedden staan klaar

BREDA - Sportcentrum De Scharen in Breda wordt ingericht voor noodopvang van 200 vluchtelingen uit Oekraïne. Vluchtelingen verblijven maximaal enkele dagen in de sporthal voor ze elders in de regio worden ondergebracht, dat kan ook de tijdelijke opvanglocatie in de Koepel zijn die maandag in gebruikt komt. Alles in overleg met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

10 maart