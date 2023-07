Boezemvrienden waren 7 jaar toen ze in 1999 werden verkracht, nu willen ze alsnog gerechtigheid: ‘Het was 24 jaar ellende’

Buurtcam­ping brengt vakantiege­voel naar Hoge Vucht, waar culturen elkaar ontmoeten

BREDA - Niet iedereen gaat dit jaar met vakantie en dat is volgens Buurtcamping Breda een gemiste kans. Daarom organiseerden zij afgelopen weekend een gratis all-inclusive vakantiefeest in Hoge Vucht voor iedereen. ,,Zeker in deze multiculturele wijk zien we veel discriminatie en culturen die langs elkaar heen leven.”