Boeren willen in beeld bij demonstratie Vuelta-rit in Breda: 'Op één plek groots uitpakken’

Tekort aan water? De Mark staat nog helemaal vol! ‘Maar dat houdt een keer op’

BREDA - Nederland zucht onder de droogte, er is zelfs een officieel watertekort afgekondigd. Toch staan de Bovenmark en de singels in Breda nog behoorlijk vol. Maar er is geen garantie dat het zo blijft. ,,Op een gegeven moment moet er gewoon regen gaan vallen.”

5 augustus