Boer zoekt boer, vooral scholieren die het vak in willen: ‘Aanwas is broodnodig’

met video Man (27) neergesto­ken in Breda: ‘We hebben met doeken op de wonden gedrukt totdat de hulpdien­sten er waren’

BREDA - Een man (27) uit Sint Willebrord is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekincident in de buurt van de Trekpot in Breda. Hij werd rond 12.30 uur neergestoken door een andere man die daarna op de vlucht sloeg. Het slachtoffer ligt op de intensive care.